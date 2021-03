Cagliari, a Sant’Elia nasce il ‘Parco Jovanotti’ per l’aggregazione sociale (Di lunedì 29 marzo 2021) CAGLIARI – “Uno spazio verde polivalente per un quartiere fra i più suggestivi di Cagliari. Libero dalle auto, ad alta qualità urbanistica e ambientale, con funzioni dedicate allo svago, al gioco e all’attività sportiva, il nuovo ‘Parco Jovanotti’ di via Borgo Sant’Elia restituisce alla città e ai cittadini, uno dei beni che non venivano più utilizzati”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che questa mattina ha inaugurato il nuovo spazio cittadino, in quella, spiega, “che sino a non troppo tempo fa era un’area compromessa da un incendio, con erbacce e rifiuti”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) CAGLIARI – “Uno spazio verde polivalente per un quartiere fra i più suggestivi di Cagliari. Libero dalle auto, ad alta qualità urbanistica e ambientale, con funzioni dedicate allo svago, al gioco e all’attività sportiva, il nuovo ‘Parco Jovanotti’ di via Borgo Sant’Elia restituisce alla città e ai cittadini, uno dei beni che non venivano più utilizzati”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che questa mattina ha inaugurato il nuovo spazio cittadino, in quella, spiega, “che sino a non troppo tempo fa era un’area compromessa da un incendio, con erbacce e rifiuti”.

