Burger King, l’apertura si avvicina: avviata la procedura di assunzione, come candidarsi (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora poche settimane e Benevento avrà un nuovo fast food. Procedono infatti spediti i lavori in vista dell’apertura di Burger King, in programma ai primi di maggio. Il ristorante sarà strutturato su due piani e sorgerà nell’area del centro commerciale Buonvento, a contrada San Vito. L’azienda è in cerca di una squadra formata da dipendenti motivati, dinamici e under 30, e a questo scopo ha reso noti i dettagli per candidarsi alle posizioni lavorative – che saranno 18 – e ha attivato contestualmente una mail di riferimento per ricevere i curriculum vitae: bkbenevento@gmail.com. Dopo una prima scrematura, l’azienda procederà alla convocazione mirata dei soggetti che saranno risultati idonei per l’impiego. Non sono state ancora rese note le fasce orarie, che si adegueranno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora poche settimane e Benevento avrà un nuovo fast food. Procedono infatti spediti i lavori in vista deldi, in programma ai primi di maggio. Il ristorante sarà strutturato su due piani e sorgerà nell’area del centro commerciale Buonvento, a contrada San Vito. L’azienda è in cerca di una squadra formata da dipendenti motivati, dinamici e under 30, e a questo scopo ha reso noti i dettagli peralle posizioni lavorative – che saranno 18 – e ha attivato contestualmente una mail di riferimento per ricevere i curriculum vitae: bkbenevento@gmail.com. Dopo una prima scrematura, l’azienda procederà alla convocazione mirata dei soggetti che saranno risultati idonei per l’impiego. Non sono state ancora rese note le fasce orarie, che si adegueranno ...

