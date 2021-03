Buongiorno Vita di Ultimo | il nuovo singolo ad aprile

(Di lunedì 29 marzo 2021) Esce addi: ilsarà disponibile dal 23. Si intitolail prossimo brano in rotazione radiofonica e in digital download a firma di; sarà disponibile da venerdì 23su etichettaRecords. Ad annunciarlo ai fan oggi è stato lo stesso artista attraverso un post su Instagram. Nella foto,si lascia immortalare sotto i timidi raggi di sole primaverili in pantaloncini e mostra il suo corpo tatuato. La copertina del brano invece è stata svelata su Instagram dalla sua etichetta: è un disegno con un bambino di spalle, sulla scia di quella di 22 Settembre. Telegrafico ...

Advertising

IlContiAndrea : Il 23 aprile uscirà il nuovo singolo di #Ultimo dal titolo “Buongiorno Vita” - rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - team_world : È 'BUONGIORNO VITA' il titolo del nuovo singolo di ULTIMO @IlVeroUltimo. Ecco quando uscirà ?? #buongiornovita - RosPalumbo71 : RT @SandraCeradini: Buongiorno a chi ama , rispetta e protegge la vita ,di tutti ???? - gliultimi_dinic : -25 a buongiorno vita -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno Vita

Spettakolo.it

Esce ad apriledi Ultimo : il nuovo singolo sarà disponibile dal 23 aprile. Si intitolail prossimo brano in rotazione radiofonica e in digital download a firma di Ultimo; sarà ...Il nuovo singolo di Ultimo si intitolae uscirà il prossimo 23 aprile . Lo ha annunciato il cantautore sui social, scatenando un pioggia di ' Like ' e di commenti.arriverà dopo 22 settembre , pubblicato ...Il nuovo singolo di Ultimo si intitolerà Buongiorno Vita e verrà rilasciato il 23 aprile dall'etichetta Ultimo Records ...Ultimo, Buongiorno vita: il nuovo singolo del cantautore romano in arrivo nel mese di aprile. L'annuncio social dell'artista.