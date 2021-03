Buongiorno dalla Borsa 29 marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) (TeleBorsa) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,39%, a 33.072,88 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 12.979,12 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 29.384,5 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,6%), archiviando le contrattazioni a 13.769,7 punti. Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Francoforte avanza dello 0,51%; resta vicino alla parità Londra (+0,14%); si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,39%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility, con un +2,43% sul precedente. Prepotente rialzo per Falck Renewables, che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. Si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell’1,39%, a 33.072,88 punti; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 12.979,12 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,71% e chiude a 29.384,5 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,6%), archiviando le contrattazioni a 13.769,7 punti. Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Francoforte avanza dello 0,51%; resta vicino alla parità Londra (+0,14%); si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,39%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility, con un +2,43% sul precedente. Prepotente rialzo per Falck Renewables, che mostra una salita bruciante del 2,08% sui valori precedenti. Si ...

Advertising

GDF : Buongiorno e buon inizio di settimana dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #Lipari #isoleeolie - UffiziGalleries : #24marzo Siamo andati a caccia di orizzonti dalla terrazza di #PalazzoPitti per augurarvi un luminoso #Buongiorno! - _Carabinieri_ : Buongiorno da Venezia che oggi festeggia 1600 anni dalla sua fondazione. #PossiamoAiutarvi #Carabinieri… - woland1964 : So che come me amate questi contenuti. Buongiorno dalla Cloaca Maxima! ?????????? - cleopheas : Buongiorno dalla zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 29 marzo 2021 Si attende domani dalla Spagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio e dei Prezzi al Consumo. In Germania sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. In Italia ...

NON FATEVI INGANNARE DALLA FOTO su CARICO A CHIACCHIERE ... si limita allo stretto necessario.Bellissimo:il buongiorno tutti insieme,le prime chiacchiere con ... il rag ha una sua peculiarit, si prepara sin dalla prima mattina. La nonna,la mamma o chi preposto, ...

Buongiorno dalla Borsa 29 marzo 2021 Borsa Italiana Il Buongiorno di Cuneo24 La stagione della MotoGP del 2015 si apre con un podio tutto tricolore. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone sono i protagonisti ...

LETTERA Non esiste solo il virus, c’è anche l’essere umano Buongiorno Beppe, A oltre un anno dall'inizio di questo scenario apocalittico, ogni tanto mi viene ancora da darmi un pizzicotto per accertarmi che non si tratti solo di un brutto sogno. Non è solo la ...

Si attende domaniSpagna la diffusione delle Vendite al Dettaglio e dei Prezzi al Consumo. In Germania sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. In Italia ...... si limita allo stretto necessario.Bellissimo:iltutti insieme,le prime chiacchiere con ... il rag ha una sua peculiarit, si prepara sinprima mattina. La nonna,la mamma o chi preposto, ...La stagione della MotoGP del 2015 si apre con un podio tutto tricolore. Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Andrea Iannone sono i protagonisti ...Buongiorno Beppe, A oltre un anno dall'inizio di questo scenario apocalittico, ogni tanto mi viene ancora da darmi un pizzicotto per accertarmi che non si tratti solo di un brutto sogno. Non è solo la ...