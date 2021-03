Bulgaria Italia: Sensi oscurato, Bonucci decisivo nel palleggio – ANALISI TATTICA (Di lunedì 29 marzo 2021) Bulgaria Italia non ha entusiasmato sul piano dello spettacolo e della manovra: con il centrocampo azzurro spesso in difficoltà, fondamentale è stato l’apporto di Bonucci Pur senza giocare in modo brillante, l’Italia centra un successo vitale in casa della Bulgaria. Rispetto all’Irlanda del Nord, i padroni di casa hanno tentato di applicare un pressing più alto, provando a soffocare la manovra azzurra fin dalle fondamenta. L’Italia non sempre è stata abile in queste situazioni: c’era la possibilità di approfittare dei molti spazi concessi dagli avversari, ma la palla ha girato più lentamente rispetto al solito e i giocatori erano troppo fermi. Di conseguenza, abbiamo visto molti più errori tecnici del solito, con la Bulgaria che spesso e volentieri riusciva a sporcare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)non ha entusiasmato sul piano dello spettacolo e della manovra: con il centrocampo azzurro spesso in difficoltà, fondamentale è stato l’apporto diPur senza giocare in modo brillante, l’centra un successo vitale in casa della. Rispetto all’Irlanda del Nord, i padroni di casa hanno tentato di applicare un pressing più alto, provando a soffocare la manovra azzurra fin dalle fondamenta. L’non sempre è stata abile in queste situazioni: c’era la possibilità di approfittare dei molti spazi concessi dagli avversari, ma la palla ha girato più lentamente rispetto al solito e i giocatori erano troppo fermi. Di conseguenza, abbiamo visto molti più errori tecnici del solito, con lache spesso e volentieri riusciva a sporcare ...

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - UEFAcom_it : FINALE ???? L'Italia batte la Bulgaria e si conferma a punteggio pieno nel Gruppo C ?? Il post-partita:… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - infoitsport : Due su due per l'Italia, vittoriosa in Bulgaria - escapewithluke : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? Leonardo #Spinazzola è stato votato dai tifosi #MiglioreAzzurro di #BulgariaItalia ???? ?? Ha ottenuto il… -