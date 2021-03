Bulgaria Italia: i tifosi azzurri hanno votato il migliore in campo (Di lunedì 29 marzo 2021) Leonardo Spinazzola è il migliore azzurro di Bulgaria-Italia secondo i tifosi: il comunicato ufficiale della FIGC Leonardo Spinazzola è il migliore Azzurro di Bulgaria-Italia, la gara che ha visto la Nazionale di Mancini ottenere la seconda vittoria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Il difensore azzurro ha ottenuto il 34,85% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della FIGC, precedendo Manuel Locatelli (31,82%) e Marco Verratti (10,61%). In campo soltanto nei minuti finali a Parma contro l’Irlanda del Nord, Spinazzola ha dato fondo a tutte le sue energie ed ha offerto una prestazione brillante sulla fascia sinistra, dove ha duettato bene con Insigne per scardinare il fortino bulgaro. A Sofia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Leonardo Spinazzola è ilazzurro disecondo i: il comunicato ufficiale della FIGC Leonardo Spinazzola è ilAzzurro di, la gara che ha visto la Nazionale di Mancini ottenere la seconda vittoria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Il difensore azzurro ha ottenuto il 34,85% delle preferenze espresse daisul sito della FIGC, precedendo Manuel Locatelli (31,82%) e Marco Verratti (10,61%). Insoltanto nei minuti finali a Parma contro l’Irlanda del Nord, Spinazzola ha dato fondo a tutte le sue energie ed ha offerto una prestazione brillante sulla fascia sinistra, dove ha duettato bene con Insigne per scardinare il fortino bulgaro. A Sofia ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Bulgaria vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? Stadio Vasil Levski di #Sofia ?? Qualificazioni Mondiali… - UEFAcom_it : FINALE ???? L'Italia batte la Bulgaria e si conferma a punteggio pieno nel Gruppo C ?? Il post-partita:… - SkySport : BULGARIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? rig. #Belotti (43’) ? #Locatelli (83’) ? ?? QUALIFICAZIONI MONDIALI ??… - Vankue : @Gazzetta_it La Bulgaria d’altronde è da sempre un benchmark per capire chi potrà sfondare ed essere decisivo in It… - Eurosport_IT : 'Non avevamo mai vinto, in Bulgaria. Giocare da queste parti, in passato, era un supplizio. Due nomi: Georgi Asparu… -