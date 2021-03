Buffon Juventus, pensa all’addio: vuole giocare di più, nuova indiscrezione (Di lunedì 29 marzo 2021) Buffon Juventus – Nonostante i 43 anni di età, Gigi Buffon sembra deciso a continuare a giocare. Nelle ultime settimane però sembra esser sorto un dubbio. Dove continuerà a giocare? Qualora Buffon non dovesse rinnovare il suo contratto con la Juventus, potrebbe valutare l’inizio di una nuova avventura. Difficilmente un club di Serie A punterà su di lui come primo portiere, ma non è escluso che una big non decida di sceglierlo come secondo portiere per affidarsi al suo carisma ed esperienza. Buffon Juventus, possibile esperienza all’estero Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Buffon ha voglia di sentirsi ancora protagonista all’età di 43 anni e, alla luce delle “sole” 10 apparizioni tra ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 29 marzo 2021)– Nonostante i 43 anni di età, Gigisembra deciso a continuare a. Nelle ultime settimane però sembra esser sorto un dubbio. Dove continuerà a? Qualoranon dovesse rinnovare il suo contratto con la, potrebbe valutare l’inizio di unaavventura. Difficilmente un club di Serie A punterà su di lui come primo portiere, ma non è escluso che una big non decida di sceglierlo come secondo portiere per affidarsi al suo carisma ed esperienza., possibile esperienza all’estero Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport,ha voglia di sentirsi ancora protagonista all’età di 43 anni e, alla luce delle “sole” 10 apparizioni tra ...

