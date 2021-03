Bozza rapporto Oms | esclusa fuga del coronavirus da laboratorio Wuhan

(Di lunedì 29 marzo 2021) La trasmissione del virus dai pipistrelli all’uomo è lo scenario più realistico alla base della diffusione del Covid-19, a differenza di unadal, “estremamente improbabile”. È quanto emerge da unadel report redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dalla Cina sulle origini della pandemia, dove si leggono conclusioni non definitive, ma che rafforzano l’idea iniziale. Sono ancora molte le domande che meritano una risposta e ulteriori studi che approfondiscano il fenomeno della zoonosi, il passaggio del virus dall’animale all’uomo, verranno ulteriormente portati avanti dal team, che ha però chiuso all’ipotesi delladel virus daldiche per mesi è stato al centro dei sospetti. A riportare la notizia è l’Associated Press, che ...

L'HuffPost

Il tasso di positività (positivi - test, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 6.l'aggiornamento delle indicazioni per le cure anti - Covid domiciliari e c'è già unadi ...Pechino (Cina), 29 mar. (LaPresse/AP) - Uno studio congiunto Oms-Cina sulle origini del Covid-19 afferma che la trasmissione del virus dai pipistrelli ...Il rapporto messo a punto dall'Oms ... da un laboratorio sia "estremamente improbabile": è quanto si legge nella bozza del documento, anticipato dall'agenzia Associated Press.