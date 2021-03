Borse | la crisi dell' hedge fund Usa zavorra le banche Milano galleggia con Tim e Poste

Advertising

MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Borse europee avanti con cautela. Crisi #hedgefund Usa pesa sulle #banche' @StefaniaArcudi e AndreaFontana @sole24ore @… - Andrea_V_73 : '#Borse europee avanti con cautela. Crisi #hedgefund Usa pesa sulle #banche' @StefaniaArcudi e AndreaFontana… - pelias01 : RT @MilanoFinanza: La crisi di Archegos Capital piega i future di Wall Street, non le Borse Ue - MilanoFinanza : La crisi di Archegos Capital piega i future di Wall Street, non le Borse Ue - DanieleOppo : RT @minomazz: La Casa Bianca sta preparando un pacchetto da 3mila miliardi per infrastrutture, asili garantiti a tutti, borse per i college… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse crisi

Il Sole 24 ORE

Leeuropee girano in cauto rialzo superando i timori per il crollo di Archegos, anche se il ... In calo invece i future su Wall Street, dove gli investitori temono code alladi Archegos. .Zurigo unica in calo: - 13% C. Suisse, - 3% Ubs (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Ladell'hedge fund Archegos Capital - che ha dovuto liquidare posizioni per 20 miliardi di ...alle...Piazza affari tiene grazie anche al rialzo di Tim (+1,6%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mar - Chiusura poco mossa per Piazza Affari in una seduta nel complesso positiva per le principali ...La quotazione non ha sufficientemente valorizzato l'azienda, il gruppo di Campodarsego pronto a nuove sfide ma lontano dai riflettori dei mercati finanziari. L'offerta sul 26,76 del capitale scambiato ...