Borse 29 marzo | mercati contrastati Milano guadagna lo 0 | 12 per cento

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 29 marzo 2021)29, Piazza Affari apre la settimana in positivo. Lo spread resta stabile in area 96 punti.29. La settimana del Vecchio Continente si è aperta in modo contrastato. La spinta dell’ultima seduta per le parole di Joe Biden si è spenta in questa prima seduta. Il rischio di un nuovo lockdown e la ripresa economica lenta continuano a pesare sull’andamento dei listini. Il cambio di passo potrebbe arrivare solamente con il passare delle settimane. La primavera e le temperature più calde, infatti, potrebbero portare ad un calo dei contagi e, di conseguenza, ad una ripresa importante dell’economia in questo secondo trimestre.29, Piazza Affari in positivo Per Piazza Affari, dopo una giornata contrastata, ha registrato un ...