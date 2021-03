Boris Johnson, zero morti a Londra, zero vaccini all'Europa (Di lunedì 29 marzo 2021) Probabilmente il primo giorno con zero morti per covid a Londra non è il momento più adatto per esibire la volontà di raggiungere un accordo con l’Ue per la condivisione dei vaccini AstraZeneca. Piuttosto è il giorno adatto per esaltare il risultato ottenuto anche grazie ad una buona dose di protezionismo vaccinale e tirare la corda con l’Ue. È il copione che sembra voler seguire il governo britannico, mentre allenta le restrizioni anti-contagio, aprendo le piscine e i centri sportivi all’aperto e consentendo le uscite al parco anche in gruppi di sei persone. “Prima i britannici”, ribadisce Downing Street mentre annuncia che ad oggi sono ben 30 milioni i cittadini del Regno che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Oggi è un “grande giorno per molti di noi”, esulta Boris ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Probabilmente il primo giorno conper covid anon è il momento più adatto per esibire la volontà di raggiungere un accordo con l’Ue per la condivisione deiAstraZeneca. Piuttosto è il giorno adatto per esaltare il risultato ottenuto anche grazie ad una buona dose di protezionismo vaccinale e tirare la corda con l’Ue. È il copione che sembra voler seguire il governo britannico, mentre allenta le restrizioni anti-contagio, aprendo le piscine e i centri sportivi all’aperto e consentendo le uscite al parco anche in gruppi di sei persone. “Prima i britannici”, ribadisce Downing Street mentre annuncia che ad oggi sono ben 30 milioni i cittadini del Regno che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Oggi è un “grande giorno per molti di noi”, esulta...

Advertising

antoguerrera : ?? Zero morti per Covid a Londra nelle ultime 24 ore. ?? È la prima volta dopo sei mesi. Ed è una pietra miliare,… - angela__mauro : Boris Johnson, zero morti a Londra, zero vaccini all'Europa. Trattative ancora senza frutti tra Bruxelles e Uk… - MREcheandia : Boris Johnson poniendo cordura. BORIS JOHNSON. - giannibelli77 : Sbeffeggiati da Boris Johnson... Meditate gente, meditate... ?? - HuffPostItalia : Boris Johnson, zero morti a Londra, zero vaccini all'Europa -