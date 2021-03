Boris Johnson le confessioni proibite dell’ex amante Jennifer Arcuri

(Di lunedì 29 marzo 2021) «Sesso e sonetti di Shakespeare, i miei 4 anni con». È la confessione hot dial Sunday Mirror. L’exdel premier britannico ha svelato alcuni retroscena piccanti della sua relazione. Alcuni aneddoti mettono in imbarazzo l’intera Downing Street, mentre cresce la preoccupazione per l’inchiesta sui contratti che da sindaco di

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

invita alla cautela Mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di un allentamento delle restrizioni anti - Covidinvita alla prudenza ...invita alla cautela Mentre il paese si appresta a compiere i primi significativi passi in direzione di un allentamento delle restrizioni anti - Covidinvita alla prudenza ...Nelle ultime 24 ore a Londra non ci sono stati morti per Coronavirus: finiscono le restrizioni più stringenti ma il Premier predica cautela ...Da oggi gli inglesi riacquistano qualche libertà e, dopo mesi di chiusura, potranno uscire di casa. A Londra zero decessi.