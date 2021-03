Boris Johnson, le confessioni hot dell’ex amante Jennifer Arcuri: «Sesso e sonetti, ecco gli aneddoti più imbarazzanti» (Di lunedì 29 marzo 2021) «Sesso e sonetti di Shakespeare, i miei 4 anni con Boris Johnson». È la confessione hot di Jennifer Arcuri al Sunday Mirror. L’ex amante del premier britannico ha svelato alcuni retroscena piccanti della sua relazione. Alcuni aneddoti mettono in imbarazzo l’intera Downing Street, mentre cresce la preoccupazione per l’inchiesta sui contratti che da sindaco di Londra le aveva fatto avere come imprenditrice delle nuove tecnologie. Johnson è noto per essere eccentrico e per aver avuto molti figli da donne diverse. Johnson ha intrattenuto una relazione con Jennifer Arcuri mentre era sposato da 25 anni con Marina. L’ex amante racconta per la prima volta la storia d’amore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 29 marzo 2021) «di Shakespeare, i miei 4 anni con». È la confessione hot dial Sunday Mirror. L’exdel premier britannico ha svelato alcuni retroscena piccanti della sua relazione. Alcunimettono in imbarazzo l’intera Downing Street, mentre cresce la preoccupazione per l’inchiesta sui contratti che da sindaco di Londra le aveva fatto avere come imprenditrice delle nuove tecnologie.è noto per essere eccentrico e per aver avuto molti figli da donne diverse.ha intrattenuto una relazione conmentre era sposato da 25 anni con Marina. L’exracconta per la prima volta la storia d’amore ...

Tg3web : Nessun decesso ieri a Londra per covid, è la prima volta da sei mesi. I medici inglesi: un risultato 'fantastico'.… - vincenzo9718 : @LorenzoCast89 Sono arrivati al 'successo' dopo una serie di insuccessi, di gaffe dette da Boris Johnson, di errori… - CpnMro : RT @LorenzoCast89: Per alcuni leader la pandemia è stato un game changer in positivo. Prendiamo Boris Johnson e la Brexit: quattro anni, ma… - CR73Arezzo : Davano del pazzo a Boris Johnson. E invece, in pochi mesi ha vaccinato tutti gli inglesi. E ripartono.. Mentre da n… - Gabriele885 : RT @LorenzoCast89: Per alcuni leader la pandemia è stato un game changer in positivo. Prendiamo Boris Johnson e la Brexit: quattro anni, ma… -