Boris Johnson, le confessioni dell'ex amante: 'Recivata sonetti durante il sesso e non riusciva a frenarsi' (Di lunedì 29 marzo 2021) 'sesso e sonetti di Shakespeare, i miei 4 anni con ' . È la confessione hot di Jennifer Arcuri al Sunday Mirror. L'ex amante del premier britannico ha svelato alcuni retroscena piccanti della sua ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) 'di Shakespeare, i miei 4 anni con ' . È la confessione hot di Jennifer Arcuri al Sunday Mirror. L'exdel premier britannico ha svelato alcuni retroscena piccantia sua ...

antoguerrera : ?? Zero morti per Covid a Londra nelle ultime 24 ore. ?? È la prima volta dopo sei mesi. Ed è una pietra miliare,… - maryberti2 : RT @riktroiani: Paragone risponde a Caprarica: 'L'Europa ha fallito, e Boris Johnson ha fatto il Premier e pensato ai suoi cittadini'. #St… - Davide19663174 : @fillycarre Stiamo parlando dello stesso Boris Johnson - manu_etoile : RT @Ariel2575: Tre mesi in UK di lockdown ? noi è più di un anno. L'unica pecca di Boris Johnson è che non ha sbattuto fuori a pedate Capra… - manu_etoile : RT @Belzebu6663: Solo l'inutile Caprarica può non ammettere che Boris Johnson ha fatto un capolavoro con la campagna vaccinale e la lotta a… -