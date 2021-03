Bonus montagna | al via le domande per ricevere indennizzi fino a 2mila euro

(Di lunedì 29 marzo 2021) Da lunedì 29 marzoal 30 aprile 2021, sono aperte in Piemonte ledi richiesta di contributo economico dedicate a maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all’albo del Collegio Regionale e per le agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiate dalla mancata apertura delle stazioni sciistiche. “La Regione – hanno detto il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio – ha fatto il possibile mettendo a disposizione risorse economiche che rappresentano una boccata di ossigeno per gli operatori del settore e per i professionisti della. Ci siamo assunti l’impegno di mantenere alta l’attenzione nei confronti di questo pilastro della nostra economia”., a quanto ammontano i ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus montagna

