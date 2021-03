Bonus Legge di bilancio 2021 | che fine hanno fatto?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ladinumero 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto dal 1° gennaio scorso una serie die sussidi in favore delle famiglie in situazioni di difficoltà economica aldi favorirne l’inclusione sociale, attraverso servizi digitali o scelte attente all’ambiente. Previste anche misure di riordino e potenziamento delle prestazioni economiche a beneficio dei genitori con figli minori, attraverso il cosiddetto “assegno unico”. Molte delle misure introdotte in Manovra sono subordinate a decreti ministeriali o provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, che ne definiscano in dettaglio criteri e modalità di accesso. A distanza di quasi tre mesi dall’entrata in vigore delladisono numerosi i...

Hellzapoppin80 : RT @Tiziana99296006: @gattone65762272 @LaLuna36248370 Legge sull autismo, dopo di noi , unioni civili, spreco alimentare, divorzio breve, c… - mariellarosati : RT @Tiziana99296006: @gattone65762272 @LaLuna36248370 Legge sull autismo, dopo di noi , unioni civili, spreco alimentare, divorzio breve, c… - patrizia_silano : RT @Tiziana99296006: @gattone65762272 @LaLuna36248370 Legge sull autismo, dopo di noi , unioni civili, spreco alimentare, divorzio breve, c… - CostanzaBattis1 : RT @Tiziana99296006: @gattone65762272 @LaLuna36248370 Legge sull autismo, dopo di noi , unioni civili, spreco alimentare, divorzio breve, c… - MariaNadiaMai2 : RT @Tiziana99296006: @gattone65762272 @LaLuna36248370 Legge sull autismo, dopo di noi , unioni civili, spreco alimentare, divorzio breve, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Legge

...di. Il contributo viene erogato come credito d'imposta oppure ogni mese in denaro e comprende tutte le agevolazioni esistenti finora, ovvero detrazioni per i figli, assegni familiari,...1 del decreto -n. 41 del 22 marzo 2021, ribattezzato " Decreto Sostegni " ad aver ... Si rammenta che il nuovo contributo a fondo perduto, così come i precedenti, è escluso da tassazione ...Per gli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, per effetto della legge di Bilancio 2021 ... e dotati del Direttore responsabile. Conferma del bonus ...La misura dovrebbe diventare legge domani. Sostituirà tutte le detrazioni, le integrazioni e i bonus esistenti. Erogazione prevista dal 1 luglio. Paracadute nei casi in cui fosse inferiore rispetto al ...