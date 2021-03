Bonus figli, Draghi da luglio staccherà un assegno... da 250 euro (Di lunedì 29 marzo 2021) Dobbiamo prendere atto che un idea passa dalla Leopolda alla Gazzetta Ufficiale , ha affermato Matteo Renzi. Il faticoso affinamento delle leggi - gli ha risposto il deputato Pd Stefano Lepri - non ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 29 marzo 2021) Dobbiamo prendere atto che un idea passa dalla Leopolda alla Gazzetta Ufficiale , ha affermato Matteo Renzi. Il faticoso affinamento delle leggi - gli ha risposto il deputato Pd Stefano Lepri - non ...

Advertising

INPS_it : #InpsComunica #BonusBabysitting Introdotta, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno… - INPS_it : #InpsComunica #BonusBabysitting Prime informazioni relative ai #bonus per i genitori di figli minori di 14 anni in… - benny_bove : RT @INPS_it: #InpsComunica #BonusBabysitting Introdotta, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonu… - tonino19542 : @albertoinfelise @matteorenzi Anche a me piace porre domande : È sposato? Se si, sua moglie lavora? Se si, il suo… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: Fino al 30 giugno 2021 i genitori di figli minori di 14 anni… -