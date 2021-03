Bonus Cultura: quinta edizione al via giovedì 1 per i diciottenni del 2020 (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via giovedì 1 aprile la quinta edizione del Bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020 , in pratica per i nati nel 2002. Per ricevere il Bonus si deve effettuare la registrazione sul sito www.18app.italia.it utilizzando per l’accesso il sistema Spid. La somma va spesa entro il 28 febbraio 2022 per visita a musei, monumenti e parchi archeologici, per acquisto libri, musica, cinema, teatro, danza, eventi Culturali, prodotti dell’editoria audiovisiva e corsi di musica, di teatro o lingua straniera . A decorrere da quest’anno sono inclusi gli abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale. Leggi su webzeta (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via1 aprile ladelda 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel, in pratica per i nati nel 2002. Per ricevere ilsi deve effettuare la registrazione sul sito www.18app.italia.it utilizzando per l’accesso il sistema Spid. La somma va spesa entro il 28 febbraio 2022 per visita a musei, monumenti e parchi archeologici, per acquisto libri, musica, cinema, teatro, danza, eventili, prodotti dell’editoria audiovisiva e corsi di musica, di teatro o lingua straniera . A decorrere da quest’anno sono inclusi gli abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale.

Advertising

marcodimaio : Un anno fa con @matteorenzi e i ragazzi dei @millennials_it presentavamo la proposta di inserire gli abbonamenti ai… - MiC_Italia : #18app, il ministro @dariofrance: «Al via il 1° aprile il #BonusCultura per i nati nel 2002». Dalla I ediz. 1,6MLN… - 57Davide : RT @ItaliaViva: Un anno fa con @matteorenzi e i ragazzi dei @millennials_it presentavamo la proposta di inserire gli abbonamenti ai quotidi… - lamorsfigato : RT @Culosauro: Si potrebbe fare un bonus cultura anche per i ragazzoni più grandi comunque - Culosauro : Si potrebbe fare un bonus cultura anche per i ragazzoni più grandi comunque -