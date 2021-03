Bonus bici elettrica con la Legge 104: come funziona e come richiederlo (Di lunedì 29 marzo 2021) I soggetti che hanno una disabilità che certifica ridotte o impedite capacità motorie e che quindi fruiscono della Legge 104, potranno ottenere nel 2021 anche una detrazione per l'acquisto di una bici elettrica a pedalata assistita. A dare comunicazione di questa possibilità è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 19/E/2020. Qui sono stati inseriti tutti i chiarimenti in merito all'agevolazione che risulta possibile anche nel caso in cui l'acquisto venga fatto da un parente che ha a carico la persona disabile. La detrazione è possibile in quanto la spesa rientra tra le spese sanitarie detraibili al 19%. Bonus bici elettrica per chi fruisce della Legge 104: come funziona? Il ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 29 marzo 2021) I soggetti che hanno una disabilità che certifica ridotte o impedite capacità motorie e che quindi fruiscono della104, potranno ottenere nel 2021 anche una detrazione per l'acquisto di unaa pedalata assistita. A dare comunicazione di questa possibilità è stata direttamente l'Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 19/E/2020. Qui sono stati inseriti tutti i chiarimenti in merito all'agevolazione che risulta possibile anche nel caso in cui l'acquisto venga fatto da un parente che ha a carico la persona disabile. La detrazione è possibile in quanto la spesa rientra tra le spese sanitarie detraibili al 19%.per chi fruisce della104:? Il ...

