Bonus baby sitter 2021: chi può chiederlo e come fare domanda (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ in arrivo la circolare Inps per richiedere il Bonus baby sitter 2021 che interessa tutti quei genitori che, complice la chiusura delle scuole, sono costretti ad affidarsi a terze persone per la gestione dei loro figli, a casa con la Dad. Il Bonus è stato ufficializzato e lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fatto sapere che a breve renderà pubblica la procedura per richiedere il Bonus entro i limiti prestabiliti. In attesa della proceduta ufficiale, però, l’Inps rende noti alcuni dettagli su questo incentivo a sostegno delle famiglie dedicato all’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, in caso di figli conviventi minori di 14 anni. Bonus baby sitter ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ in arrivo la circolare Inps per richiedere ilche interessa tutti quei genitori che, complice la chiusura delle scuole, sono costretti ad affidarsi a terze persone per la gestione dei loro figli, a casa con la Dad. Ilè stato ufficializzato e lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fatto sapere che a breve renderà pubblica la procedura per richiedere ilentro i limiti prestabiliti. In attesa della proceduta ufficiale, però, l’Inps rende noti alcuni dettagli su questo incentivo a sostegno delle famiglie dedicato all’acquisto di servizi di-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia, in caso di figli conviventi minori di 14 anni....

Advertising

StudioCanu : Bonus baby sitter per i figli di avvocati e dipendenti di studi - QdSit : Gli aiuti ai genitori con figli minori di sedici anni o con disabilità gravi contenuti nel #DecretoSostegni ??????… - StudioCanu : Bonus baby sitter per i figli di avvocati e dipendenti di studi - DgsGiu : @DanielePezzini @ParoliereP @emme_di @Palazzo_Chigi Le hanno aperte fino alla prima media perché in questo modo non… - Carolicen : RT @cristinastag: .@LaStampa @MLLSabbadini Nel settore privato la permanenza delle donne con figli al lavoro è a più alto rischio e lo sar… -