Bonaccini tifa per il passaporto vaccinale europeo “per riaprire in sicurezza”

(Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini ‘tifa’ per il passaporto vaccinale europeo. “Credo che si debba ancora capire meglio cosa significa- premette il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni- ma io credo che un passaporto vaccinale sarebbe utile, ovviamente se fosse europeo ancora meglio, per evitare di trattare le persone in maniera differente a seconda del paese dove vivono“. Ma una cosa per Bonaccini è indubbia: “Più persone si vaccinano più è possibile far riaprire in sicurezza quelle realtà che oggi soffrono tanto. In particolare pubblici esercizi, mondo della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport”. Il governatore ne parla inaugurando oggi a Budrio (Bologna) il nuovo hub vaccinale. In regione “è uno dei 22 nuovi punti che si aggiungono ai 102 esistenti, arriveremo a 124”, sottolinea. Entro la fine della settimana “apriremo fino a mezzanotte almeno un hub in ognuna delle province dell’Emilia-Romagna, a Bologna si comincia subito. Poi pronti ad aumentare ulteriormente le dosi, abbiamo già superato le 20.000 al giorno ma possiamo andare ben oltre. L’importante è che arrivino le dosi”.