Bollettino del 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo il Bollettino del 28 marzo i contagi sono sono sotto quota 20 mila con meno tamponi. Il tasso di positività sale al 7,2%. Diminuiscono le vittime e aumentano ancora le degenze. Il Bollettino del 28 marzo Il Bollettino del 28 marzo ci dice che sono 19.611 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 3.532.057 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi della giornata sono stati 297, per un totale di 107.933 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.850.889 e 17.950 quelle uscite nella giornata dall’incubo Covid. Gli attuali positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo ildel 28i contagi sono sono sotto quota 20 mila con meno tamponi. Il tasso di positività sale al 7,2%. Diminuiscono le vittime e aumentano ancora le degenze. Ildel 28Ildel 28ci dice che sono 19.611 idi Coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 3.532.057 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e) dall’inizio dell’epidemia. I decessi della giornata sono stati 297, per un totale di 107.933 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.850.889 e 17.950 quelle uscite nella giornata dall’incubo Covid. Gli attuali positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus, ...

Advertising

HolySeePress : Le parole del Papa alla recita dell’Angelus - - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 marzo: 19.611 nuovi casi, i morti sono 297 - SkyTG24 : #Coronavirus I dati del bollettino di oggi: - Miki_2313 : RT @SkyTG24: #Coronavirus I dati del bollettino di oggi: - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 29/03/2021 diramato dal @DPCgov ieri 28/03/… -