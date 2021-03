Bollettino Covid: tasso di positività sale, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Con 12.916 nuovi casi di coronavirus registrati da ieri in Italia a fronte di 156.692 tamponi effettuati, il tasso di positività sale all’8,2%. Ieri c’erano stati 19.611 nuovi contagi su 272.630 tamponi per un tasso di positività del 7,2%. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Rispetto a ieri le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano da 3.679 a 3.721: +42. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 44 unità. Sono 417 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri c’erano stati 297 morti. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – Con 12.916 nuovi casi di coronavirus registrati da ieri in Italia a fronte di 156.692 tamponi effettuati, il tasso di positività sale all’8,2%. Ieri c’erano stati 19.611 nuovi contagi su 272.630 tamponi per un tasso di positività del 7,2%. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. Rispetto a ieri le terapie intensive occupate in Italia da pazienti con coronavirus passano da 3.679 a 3.721: +42. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 44 unità. Sono 417 i decessi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri c’erano stati 297 morti.

