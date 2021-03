Bollettino Covid oggi | lunedì 29 marzo | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di lunedì 29 marzo 2021) Prosegue il monitoraggio dell’emergenza coronavirus sul territorio italiano. E’ stato pubblicato ilcon i dati della pandemia aggiornato a29. Nel dettaglio,si registrano 12.916 nuovi, 417, 19.725, 100.180 tamponi molecolari, 3.721 (+42) ricoverati in terapia intensiva, 29.163 (+462) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono – 7.242 gli attualmente positivi per un totale di 565.993. ILE I NUMERI ODIERNIPERDI LUNEDI 292021 SportFace.

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti-Covid 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Continua ad essere sostenuto, per essere solo lunedì, il numero dei contagi da coronavirus Covid 19 in provincia di Latina. Anche oggi, infatti, attraverso il bollettino giornaliero, la Asl pontina ha comunicato che sono 79 i nuovi casi di contagio. Nessuna morto e sono 7 le persone guarite. Roma – Coronavirus, oggi 12mila 916 i nuovi e 417 morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino sui contagi. Ieri i positivi sono stati 19mila 611 e le vittime 297. 108mila 350 ... Con oggi, lunedì 29 marzo, inizia la terza settimana di fila per la Lombardia in zona rossa dopo altrettante in zona gialla. Le tenui speranze di essere zona arancione si erano già spente sul finire ...