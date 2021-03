Bollettino Covid Italia oggi 29 marzo | il bollettino | 12 916 contagi e 417 morti Emilia Romagna 2 011 | Lombardia 1 793 | Piemonte 1 504

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus, ultime news. Oggi vertice governo-Regioni sui vaccini: partecipa Draghi. LIVE - SkyTG24 : 'Non ci interessa fare classifiche, a noi interessa che ci si vaccini', le parole di Curcio: - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 29 marzo - NewSicilia : +++ BOLLETTINO #CORONAVIRUS ITALIA +++ Ecco l'aggiornamento relativo l'andamento della #pandemia da #Covid19 nel n… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Continua ad essere sostenuto, per essere solo lunedì, il numero dei contagi da coronavirus19 in provincia di Latina. Anche oggi, infatti, attraverso ilgiornaliero, la Asl pontina ha comunicato che sono 79 i nuovi casi di contagio. Nessuna morto e sono 7 le persone guarite.Nella giornata di oggi, lunedì 29 marzo, è stato presentato il Progetto Top Metro Fa Bene un modello organiz ...Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.504 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 110 dopo test antigenico), pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti, di c ...