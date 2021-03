Bollettino Coronavirus di Domenica 29 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi all’8 | 24%

(Di lunedì 29 marzo 2021) In data 29l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana a causa del basso numero di test elaborati, è +0,36% (ieri +0,55%) con 3.544.957 contagiati totali, 2.870.614 dimissioni/guarigioni (+19.725) e 108.350 deceduti (+417); 565.993 infezioni in corso (-7.242). Ricoverati con sintomi +462 (29.163); terapie intensive +42 (3.721) con 192 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 156.692totali (ieri 272.630) di cui 100.180 molecolari (ieri 164.868) e 56.518 test rapidi (ieri 107.762) con 54.751 casi testati (ieri 90.590); 12.916(target 4.311);totali 8,24% (ieri 7,19% – target 2%);/casi testati 23,59% (ieri 21,64% – target 3%). Nuovi casi soprattutto ...

Bollettino Coronavirus

: la Direzione Aziendale del G. O. M. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si è registrato un decesso in Terapia Intensiva La Direzione ...I dati sul contagio regione per regione (scheda) Leggi anchein Liguria, i numeri del contagio e delle vaccinazioniTorna a quote alte il tasso di positività al Covid in Puglia, dove nelle ultime 24 ore su 9473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati rilevati 1.788 casi ...Proprio per questo motivo si è deciso di vietare l'immissione sul mercato delle maschere U-Mask modello 2.1. Nel frattempo, però, il Ministero ha deciso di decretare il blocco delle vendite di questi ...