Advertising

MediasetTgcom24 : Bollette: da aprile +3,8% per l'elettricità, +3,9% per il gas #bollette - IndomitusVirtus : RT @sabrina__sf: Com'è umano lei, Governo Italiano... - DamatoRicardo : RT @sabrina__sf: Com'è umano lei, Governo Italiano... - ManuelDOrtenzio : Il prossimo che sento pronunciare la parola 'deflazione' riceverà una vagonata indefinita di sputi negli occhi! - sabrina__sf : Com'è umano lei, Governo Italiano... -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette aprile

Per il secondo trimestre dell'anno è previsto un aumento del 3,8% delleper l'elettricità e del 3,9% per il gas. Secondo l'Autorità di regolazione per Energia Reti Ambiente, il rincaro è dovuto alla crescita dei prezzi delle materie prime che ha caratterizzato ...Continua il trend di crescita delle quotazioni delle materie prime che, per il secondo trimestre del 2021, porta a un incremento delledell'energia per la famiglia tipo in tutela del +3,8% per l'elettricità e del +3,9% per il gas. E' quanto riferisce l'Arera. In termini di impatto sul consumatore, per l'elettricità la spesa ...L’economia mondiale sente aria di ripresa, e questo è una buina notizia attesa da mesi; però l’aumentata richiesta di materie prime da pare dell’industria fa risalire i loro prezzi, con riflessi sfavo ...ARERA ha comunicato il nuovo aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° aprile. L'aggiornamento in questione conferma il trend di crescita dei p ...