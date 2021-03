Bollette, ancora rincari da aprile: +3,8% luce + 3,9 gas (Di lunedì 29 marzo 2021) ancora rincari in vista per le prossime Bollette della luce e del gas per moltissime famiglie e imprese italiane. La bolletta dell’elettricità avrà un rincaro del +3,8%, quella del gas del +3,9%. Coldiretti sottolinea che il rincaro avrà effetto sui nuclei familiari ma anche sulle imprese che abbiano un impatto su trasformazione e distribuzione. Come è stato calcolato il rincaro Il rincaro delle Bollette è calcolato in base ai dati di pre-consuntivo del primo trimestre del 2021. Il prezzo spot si attesta attorno ai 19 euro/MWh: si sta parlando del ben 27% di aumento rispetto allo stesso dato riferito al quarto e ultimo trimestre del 2020. L’aumento dei prezzi delle Bollette è da imputarsi in parte al clima rigido dell’inverno appena passato e del fatto che molte ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 marzo 2021)in vista per le prossimedellae del gas per moltissime famiglie e imprese italiane. La bolletta dell’elettricità avrà un rincaro del +3,8%, quella del gas del +3,9%. Coldiretti sottolinea che il rincaro avrà effetto sui nuclei familiari ma anche sulle imprese che abbiano un impatto su trasformazione e distribuzione. Come è stato calcolato il rincaro Il rincaro delleè calcolato in base ai dati di pre-consuntivo del primo trimestre del 2021. Il prezzo spot si attesta attorno ai 19 euro/MWh: si sta parlando del ben 27% di aumento rispetto allo stesso dato riferito al quarto e ultimo trimestre del 2020. L’aumento dei prezzi delleè da imputarsi in parte al clima rigido dell’inverno appena passato e del fatto che molte ...

Advertising

repubblica : Energia, salgono ancora le bollette: elettricità e gas crescono del 4 per cento - Agenzia_Italia : Da aprile salgono ancora le bollette: elettricità +3,8%, gas +3,8% - pccpla : RT @Agenzia_Italia: Da aprile salgono ancora le bollette: elettricità +3,8%, gas +3,8% - MarcoGattiPc : @TIM_Official ma vi sembra possibile che dopo un anno non sia ancora possibile chiudere la linea di un deceduto per… - NMammato : Ma un governo c'è? Come si può consentire ancora in aumento non di poco conto con cittadini letteralmente ridotti a… -