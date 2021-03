BoJo porta Londra fuori dalla pandemia | zero morti covid nelle ultime 24 ore

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 29 marzo 2021) La ricetta inglese funziona. Da novembre a marzoha ribaltato la situazione uscendo quasi definitivamente. Grazie ad una campagna vaccinale iniziata a dicembre con picchi di 800 mila dosi al giorno la Gran Bretagna ha immunizzato quasi la metà della sua popolazione e nella capitale non si è registrato nessun morto per24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dal Public Health England (Phe) relativi al 28 marzo e che evidenziano come non ci siano stati decessi di pazienti che nei 28 giorni precedenti avevano contratto il virus. Al picco dell’emergenza, ad aprile 2020, a, che è stata l’epicentro nel Paese della prima ondata, si contavano in media 230al giorno legati alla. ...