Blocco del Canale di Suez | “Senza trasporto marittimo l’Italia collassa”

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ildeldimette di nuovo al centro dell’attenzione l’importanza delin Italia. Ad affermarlo è Alessandro Santi, presidente della Federazione nazionale agenti marittimi, Federagenti. “La sottovalutazione da parte di politica, istituzioni e media degli effetti potenzialmente gravissimi conseguenti ildelper, ha evidenziato in modo drammatico come, per decenni chiusa in se stessa e incapace di seguire la sua vocazione mercantile mediterranea, abbia perso di vista il ruolo strategico, unico, dei trasporti via mare, per l’approvvigionamento di materie prime, di energia, per poter esportare i suoi prodotti. In una parola: per essere competitiva”, commenta Santi. “Dai ...