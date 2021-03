Black Mass - L'ultimo gangster, Johnny Depp infranse una regola per il film: ecco quale (Di lunedì 29 marzo 2021) Johnny Depp ha ammesso di aver infranto la sua regola per Black Mass - L'ultimo gangster a causa di una richiesta di Scott Cooper. Durante il tour promozionale di Black Mass - L'ultimo gangster, un film del 2015 diretto da Scott Cooper, Johnny Depp ha ammesso di aver infranto la sua regola e di aver visto per la prima volta uno dei suoi film durante la premiere della pellicola presso la Mostra del Cinema di Venezia. Come tutti sanno ormai, Depp ha sempre sostenuto di non aver mai visto un suo film, durante quest'intervista con David Letterman l'attore ha dichiarato: "Non ho visto il mio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)ha ammesso di aver infranto la suaper- L'a causa di una richiesta di Scott Cooper. Durante il tour promozionale di- L', undel 2015 diretto da Scott Cooper,ha ammesso di aver infranto la suae di aver visto per la prima volta uno dei suoidurante la premiere della pellicola presso la Mostra del Cinema di Venezia. Come tutti sanno ormai,ha sempre sostenuto di non aver mai visto un suo, durante quest'intervista con David Letterman l'attore ha dichiarato: "Non ho visto il mio ...

