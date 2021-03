Birmania | Von der Leyen | ' Le atrocità devono finire subito' Biden | ' Violenze inutili'

(Di lunedì 29 marzo 2021) "Assolutamente vergognoso, molte persone sono state uccise in modo del tutto inutile". Usa queste parole Joe, il presidente degli Stati Uniti, per condannare la violenta repressione dei ...

Stamani anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen usa parole durissime: 'Le atrocità devono finire adesso. L'Ue sta lavorando per porre fine alla violenza'. Anche l'Alto ... Anche l'Europa condanna la strage e si affianca agli Usa. In Italia il Pd chiede che una delegazione vada in Birmania ... "Condanno fermamente le violenze perpetrate contro il popolo del Myanmar. Le atrocità devono finire adesso". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.