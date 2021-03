Birmania | quasi 500 morti | ancora una donna simbolo della protesta

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici in Birmania conta almeno 459 morti dopo l’inizio delle proteste seguite al colpo di stato militare del primo febbraio. I morti di domenica sono 13, ma nella giornata ne sono state conteggiate altre 23 dei giorni passati, ben 114 quelli di sabato, la giornata più sanguinosa da due mesi a questa parte.

In meno di due mesi inalmeno 35 minori sono stati uccisi, innumerevoli altri sono rimasti gravemente feriti e1.000 bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente dalle forze di sicurezza in ..."Le forze di sicurezza stanno uccidendo civili disarmati, compresi bambini, proprio le persone che hanno giurato di proteggere" ha scritto in un comunicato l'ambasciata statunitense in...In meno di due mesi in Birmania almeno 35 minori sono stati uccisi, innumerevoli altri sono rimasti gravemente feriti e quasi 1.000 bambini e giovani sarebbero stati detenuti arbitrariamente dalle for ...Le vittime sono tutte civili, colpite durante la repressione delle manifestazioni. Ci sono donne e bambini fra morti e feriti nelle proteste in 44 città di tutta Birmania ...