Benevento | solo il Parma peggio di te | quattro tiri per esultare

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’essenza del gioco del calcio sta nei gol. Si possono citare tanti dati statistici come il possesso palla o i passaggi effettuati, alla fine contano però le reti perché sono quelle a decidere i punti in palio. Ilne ha messe a segno appena 28, megliodelre attacco della serie A con 26 centri. Eppure, a poco meno di una settimana dallo scontro diretto del “Ciro Vigorito“, i punti di distacco in classifica in favore dei giallorossi sono addirittura dieci. Poche reti evidentemente sfruttate meglio dai ragazzi di Filippo Inzaghi, rilanciatisi nella corsa alla salvezza dopo il “colpaccio” esterno allo Stadium di Torino. In 28 giornate di campionato, la Strega ha calciato 273 volte verso la porta avversaria, in pratica Lapadula e compagni ...

