Benevento | Letizia | “Anche a Scampia si può sognare Dodici anni fa ero…”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Quando si vola talmente in alto da raggiungere i vertici - in questo caso la Serie A - si rischia di perdere contatto con il terreno, con la realtà. Non è questo il caso di Gaetano, difensore del, che è stato protagonista di un gesto dall'alto valore sociale; insieme al fratello Tony, infatti, ha ristrutturato un campo da calcio nel quartiere di, dove i due sono cresciuti e hanno tirato i primi calci ad un pallone. Un gesto che ricorda quanto fatto da Zlatan Ibrahimovic chefa fece costruire un campo da calcetto nel quartiere popolare di Malmö, Rosengard dal quale il campione svedese proviene.: "fa ero lì, su quel campetto"caption id="attachment 1088639" align="alignnone" width="3000", ...

