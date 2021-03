Belgio, ct Martinez: «Mertens da valutare. Su Lukaku…» (Di lunedì 29 marzo 2021) Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Lukaku e Mertens: le sue dichiarazioni Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Romelu Lukaku e Dries Mertens. «Lukaku e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi valuteremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021), commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Lukaku e: le sue dichiarazioni Roberto, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Romelu Lukaku e Dries. «Lukaku e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Dopo la seduta di oggi valuteremo se la rosa sarà in forma e se potremo schieraree Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AgoCannella : @enrick81 @CIAfra73 @Tvottiano @misterf_tweets @famigliasimpson @OltreTv @Federic01996 @napoliforever89… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Belgio, il ct Martinez concede un po' di riposo a Romelu Lukaku: 'Domani non giocherà per 90', questo è certo' https://t… - SpazioInter : Lukaku può riposare contro la Bielorussia. Il c.t. Martinez: 'Valuteremo cambi' - - VivInterNews : RT @internewsit: Lukaku, Martinez (CT Belgio) rassicura l'Inter: «Non giocherà 90 minuti» - - elbauscia : RT @FcInterNewsit: Belgio, il ct Martinez concede un po' di riposo a Romelu Lukaku: 'Domani non giocherà per 90', questo è certo' https://t… -