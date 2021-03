Belen Rodriguez, ecco cosa c’è scritto sul braccio. Il significato profondo di quel tatuaggio (Di lunedì 29 marzo 2021) Belen Rodriguez è da molto tempo a questa parte considerata una delle donne più belle, se non la più bella, del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, con l’aumentare imperterrito della sua popolarità, gli occhi dei telespettatori si sono soffermati sugli innumerevoli e molteplici dettagli relativi alla sua figura. Eppure, a rinfrescare le pupille dei più ingordi cercatori di minuzie, è emerso un nuovo interessante dettaglio che è stato spesso trascurato, in favore di altri piazzati in zone del corpo della showgirl ben più accattivanti. Si tratta di una frase dal profondo significato sentimentale collocata sul polso destro. Belen Rodriguez, il tatuaggio sul braccio: il significato di quella ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 29 marzo 2021)è da molto tempo a questa parte considerata una delle donne più belle, se non la più bella, del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, con l’aumentare imperterrito della sua popolarità, gli occhi dei telespettatori si sono soffermati sugli innumerevoli e molteplici dettagli relativi alla sua figura. Eppure, a rinfrescare le pupille dei più ingordi cercatori di minuzie, è emerso un nuovo interessante dettaglio che è stato spesso trascurato, in favore di altri piazzati in zone del corpo della showgirl ben più accattivanti. Si tratta di una frase dalsentimentale collocata sul polso destro., ilsul: ildila ...

SebastianoRus10 : RT @mittdolcino: BREAKING Ora, Belen Rodriguez vede l'Italia andare come l'Argentina pre crack. Dice che quando la modella argentina lasc… - infoitcultura : Domenica In, Belen Rodriguez nella bufera, durante l’intervista il web si infiamma “ma cosa ha … “ - BITCHYFit : Belen Rodriguez e i retroscena sulla fine della storia con De Martino: la frecciatina a Stefano - infoitcultura : Belen Rodriguez, vi presentiamo la sua magnifica casa. Da lustrarsi gli occhi - infoitcultura : Mara Venier e la dedica a Belen Rodriguez: è boom di like e commenti – FOTO -