Belen Rodriguez e la dichiarazione su Mara Venier: Parole inaspettate (Di lunedì 29 marzo 2021) La modella argentina, Belen Rodriguez, ha espresso il suo parere sulla grande Mara Venier, pronunciando Parole inaspettate Belen Rodriguez (Instagram)Recentissimamente Belen è stata ospite di Mara Venier, all’interno del suo storico programma targato Rai “Domenica In”. Qui, la showgirl nata a Buenos Aires ha parlato del suo lavoro, della sua famiglia e della gravidanza che sta affrontando. Come ben noto infatti, verso l’inizio della prossima estate arriverà una sorellina per Santiago. Il nome della secondogenita della Rodriguez sarà Luna Marie. Quest’ultima è frutto della relazione sentimentale che l’argentina intrattiene da ormai un po’ di tempo insieme ... Leggi su kronic (Di lunedì 29 marzo 2021) La modella argentina,, ha espresso il suo parere sulla grande, pronunciando(Instagram)Recentissimamenteè stata ospite di, all’interno del suo storico programma targato Rai “Domenica In”. Qui, la showgirl nata a Buenos Aires ha parlato del suo lavoro, della sua famiglia e della gravidanza che sta affrontando. Come ben noto infatti, verso l’inizio della prossima estate arriverà una sorellina per Santiago. Il nome della secondogenita dellasarà Luna Marie. Quest’ultima è frutto della relazione sentimentale che l’argentina intrattiene da ormai un po’ di tempo insieme ...

Advertising

robbyfox21 : RT @mittdolcino: BREAKING Ora, Belen Rodriguez vede l'Italia andare come l'Argentina pre crack. Dice che quando la modella argentina lasc… - VanityFairIt : La showgirl commossa a «Domenica In», tra l'amore e la famiglia d'origine: «Sono incinta, scusatemi»; le dichiarazi… - zazoomblog : Domenica In Belen Rodriguez frecciatina a Stefano De Martino: “Santiago? L’intelligenza l’ha presa da me” -… - zazoomblog : Domenica In Belen Rodriguez senza filtri sulla rottura con Stefano De Martino: “È stato frustrante” - #Domenica… - marco_borrano : RT @mittdolcino: BREAKING Ora, Belen Rodriguez vede l'Italia andare come l'Argentina pre crack. Dice che quando la modella argentina lasc… -