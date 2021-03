Belen piange in tv: 'Sono una patata, scusate sono incinta' (Di lunedì 29 marzo 2021) Chi avrebbe mai detto che l'avremmo vista così emozionata ed agitata davanti a una telecamera? Belen Rodriguez arriva in tv per un'intervista con Mara Venier e mostra tutta la sua commozione di donna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Chi avrebbe mai detto che l'avremmo vista così emozionata ed agitata davanti a una telecamera?Rodriguez arriva in tv per un'intervista con Mara Venier e mostra tutta la sua commozione di donna ...

Advertising

PDUmorista : Belen Rodriguez piange in diretta a Domenica In 'Sono una patata. Scusate sono incinta e le emozioni...' Sono d'acc… - infoitcultura : Belen Rodriguez piange a Domenica In, ma gli 'haters' si scatenano - infoitcultura : Belen piange a Domenica In. Poi la stoccata a Stefano: 'Santiago uguale a lui, ma l'intelligenza è la mia' - zazoomblog : Belen Rodriguez piange a dirotto ascoltando la mamma cantare. Ma sui social i fan notano un dettaglio - #Belen… - infoitcultura : Belen Rodriguez piange a Domenica In/ “Quando lasciai l’Argentina con pochi soldi…” -