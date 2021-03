Battipaglia | 800mila euro per la ristrutturazione di Istituti Medi e Besta Gloriosi

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La provincia di Salerno ha ottenuto dal MIUR circa 20 milioni per interventi scolastici di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Sono stati formati 10 raggruppamenti ad ognuno dei quali sono destinati 2 milioni, con l’assegnazione di 400 milaper ogni intervento. “Nel raggruppamento 7 – fa sapere il sindaco cecilia Francese – rientra anche la città dicon interventi su due edifici scolastici: 400.000 per l‘istituto; 400.000 per l’istituto. E’ una bella notizia per la nostra città. Sono interventi di sistemazione dell’edilizia scolastica , che si aggiungono a quelli avviati dal Comune. La scuola, a partire dalla sistemazione delle strutture edilizie, deve tornare ad essere una delle ...

