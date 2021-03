Basketball Champions League 2020-2021: la Dinamo Sassari cerca una vittoria fondamentale in casa di Saragozza (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo aver perso i primi due match delle top-16 di Basketball Champions League 2020-2021, la Dinamo Sassari tornerà in campo, nella competizione continentale targata FIBA, domani alle ore 20.00. Avversari degli isolani saranno gli spagnoli del casademont Saragoza, il sodalizio che attualmente occupa il primo posto nella classifica del gruppo L. I ragazzi di coach Pozzecco hanno già affrontato gli spagnoli il 2 marzo e sono stati sconfitti con un pesante 83-95. Sassari, che ha perso, in modo beffardo, anche contro l’ERA Nymburk, ha assolutamente bisogno di vincere. Un ulteriore sconfitta significherebbe avere più di un piede fuori dalla competizione. Con un eventuale record di 0-3, infatti, gli isolani sarebbero chiamati a conquistare ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo aver perso i primi due match delle top-16 di, latornerà in campo, nella competizione continentale targata FIBA, domani alle ore 20.00. Avversari degli isolani saranno gli spagnoli deldemont Saragoza, il sodalizio che attualmente occupa il primo posto nella classifica del gruppo L. I ragazzi di coach Pozzecco hanno già affrontato gli spagnoli il 2 marzo e sono stati sconfitti con un pesante 83-95., che ha perso, in modo beffardo, anche contro l’ERA Nymburk, ha assolutamente bisogno di vincere. Un ulteriore sconfitta significherebbe avere più di un piede fuori dalla competizione. Con un eventuale record di 0-3, infatti, gli isolani sarebbero chiamati a conquistare ...

