Basket | Virtus Bologna | Stefan Markovic si è infortunato Ecco quali sono le sue condizioni fisiche

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il derby vinto 81-73 nell’ultimo fine settimana, laè costretta a fare i conti con l’infortunio di. Il playmaker serbo (16 minuti, 2 punti, 6 rimbalzi e 4 assist nella sfida vinta contro la Fortitudo) ha infatti riportato una lesione parziale della giunzione mio-tendinea del peroneo lungo, come riportato in un comunicato del club emiliano:PallacanestroSpa comunica che, dopo indagini strumentali, a seguito del trauma distorsivo riportato alla caviglia destra danel corso della partita contro Fortitudo Lavoropiùstate escluse lesioni ossee. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione parziale della giunzione mio-tendinea del peroneo ...

Grande battaglia anche nel 110° derby di "City" vinto non senza patemi dalla Virtus Segafredo Bologna che, dopo aver archiviato la serie di Eurocup con Badalona , ha piegato anche la Fortitudo ...

Grazie al successo di domenica sulla Virtus, infatti, le alto atesine hanno agganciato le rossoblu in classifica a quota 8 punti. La posta in palio, dunque, è doppiamente pesante, e il CUS lo sa bene: ...