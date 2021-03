Basket, scelta la data per il Draft NBA 2021: sarà il 29 luglio, durante i Giochi Olimpici di Tokyo (Di lunedì 29 marzo 2021) La stagione NBA 2020-2021 è in pieno svolgimento, con ancora un mese e mezzo di regular season prima di entrare nel vivo con i playoff, ma la National Basketball Association è già proiettata al futuro. Quest’oggi, come riporta Shams Charania di The Athletic, è stata scelta la data del prossimo Draft. La prossima edizione si terrà esattamente tra quattro mesi, il 29 luglio, durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il 22 giugno si svolgerà la Lottery, per stabilire quale franchigia avrà la prima scelta assoluta, mentre dal 21 al 27 giugno andrà in scena la Draft Combine per consentire ai vari addetti ai lavori di valutare le capacità (principalmente atletiche) dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) La stagione NBA 2020-è in pieno svolgimento, con ancora un mese e mezzo di regular season prima di entrare nel vivo con i playoff, ma la Nationalball Association è già proiettata al futuro. Quest’oggi, come riporta Shams Charania di The Athletic, è stataladel prossimo. La prossima edizione si terrà esattamente tra quattro mesi, il 29di. Il 22 giugno si svolgerà la Lottery, per stabilire quale franchigia avrà la primaassoluta, mentre dal 21 al 27 giugno andrà in scena laCombine per consentire ai vari addetti ai lavori di valutare le capacità (principalmente atletiche) dei ...

