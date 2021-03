Basket | Reggio Emilia tira troppo bene | Pesaro costretta ad arrendersi nel posticipo della 24a di Serie A

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’Unahotelssi riesce a schiodare dall’ultimo posto inA, lasciando Cantù sola nella zona caldissimaclassifica. La formazione allenata da Attilio Caja sfoga la sua rabbia per l’eliminazione ai quarti in FIBA Europe Cup comandando fin dall’inizio contro la Carpegna Prosciuttoper 91-79. Eccellenti le percentuali reggiane al tiro: 72% da due, 43% da tre (ma a lungo in zona 50%), 86% (19/22) in lunetta. Sei gli uomini di casa in doppia cifra, con Brandon Taylor a 21 punti (con annessa buona capacità decisionale sul parquet) e Henry Sims in doppia doppia con 12 e 10 rimbalzi, mentre dall’altra parte il migliore è Carlos Delfino a quota 14. L’inizio è già qualcosa che fa capire quale sarà l’andamentopartita, con un assolo di cui è protagonista Sims ...