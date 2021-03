Basket | Final Eight Coppa Italia Serie B 2021 | programma | data | orario e tv

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ildelledidi. Cervia ospiterà dal 2 al 4 aprile non solo lacadetta di A2, ma anche quella diB che vedrà al via le migliori due squadre dei quattro gruppi al termine del girone d’an. Parteciperanno Moncada Energy Group Agrigento, Umana Chiusi, Gesteco Cividale del Friuli, Ristopro Fabriano, Bakery Piacenza, Bricofer Real Sebastiani Rieti, RivieraBanca Rimini e CJTaranto. L’appuntamento televisivo e in streaming, con annessi l’ordine delle partite e gli orari, saranno comunicati successivamente. SportFace.

