Basket femminile | Serie A1 2021 | colpo Sesto San Giovanni | battuta la Virtus Bologna

(Di lunedì 29 marzo 2021) Vittoria esterna per la Geas nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato diA1 die vittoria di peso. Le lombarde, infatti, si impongono nettamente sulla, che le precede in quarta posizione, grazie a un terzo quarto dominato e che le fa scappare via. Grande equilibrio anei primi minuti del match, con la Geas che guida, ma le padrone di casa che rispondonosufino al 4’. A quel punto ilSanprova a dare la prima accelerata del match con la tripla di Verona e i due canestri di Sotto che fanno volare le ospiti sul 6-13. Reagisce, ma la Geas mantiene un vantaggio di un paio di canestri e riallunga con ...

Genova24.it

Vittoria esterna per la Geas nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile e vittoria di peso. Le lombarde, infatti, si impongono nettamente sulla Virtus ...