Basket | campionato in presenza? Pavani bussa a casa degli abbonati Fortitudo

(Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Con una stagione a dir poco travagliata ormai agli sgoccioli, la dirigenza della Fortitudo Bologna guarda già al prossimo campionato. E va a bussare in casa ai propri abbonati per sapere se hanno intenzione o meno di chiedere il rimborso della quota già pagata l’anno scorso e non sfruttata, dal momento che le partite si sono giocate a porte chiuse. Nella speranza di poter tornare col pubblico in presenza, la proposta è lasciare il denaro in cassa alla società in cambio del diritto di prelazione sui posti a palazzo per la prossima stagione.