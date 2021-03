Barilla, 4 mila euro a chi disegna un nuovo formato di pasta: ecco come funziona il contest e come partecipare (Di lunedì 29 marzo 2021) “Dove c’è Barilla c’è casa”. Ora più che mai. Il famoso brand ha lanciato un concorso per pensare a un nuovo tipo di pasta, e l’idea sarà quella di una persona comune. L’iniziativa si chiama “Barilla New pasta Shape”: fino al prossimo 4 giugno, chiunque (basta che sia maggiorenne e creativo) potrà proporre l’idea per un nuovo tipo di pasta secca. “Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio Barilla”, si legge sul sito Desall.com. Per partecipare, dunque, è necessario inviare un’idea per un nuovo prodotto che dovrebbe rivoluzionare gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici di Barilla, magari con l’utilizzo di nuove materie prime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “Dove c’èc’è casa”. Ora più che mai. Il famoso brand ha lanciato un concorso per pensare a untipo di, e l’idea sarà quella di una persona comune. L’iniziativa si chiama “NewShape”: fino al prossimo 4 giugno, chiunque (basta che sia maggiorenne e creativo) potrà proporre l’idea per untipo disecca. “Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio”, si legge sul sito Desall.com. Per, dunque, è necessario inviare un’idea per unprodotto che dovrebbe rivoluzionare gli aspetti estetici,li e gastronomici di, magari con l’utilizzo di nuove materie prime ...

