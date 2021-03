Barcellona | concerto con 5 mila persone | l’esperimento per far rinascere la musica dal vivo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) La musica prova a ripartire. È successo a Barcellona dove, lo scorso 27 marzo, 5.000 persone hanno assistito a un concerto come parte di un esperimento per testare il ritorno degli eventi dal vivo dopo il Covid-19. Mentre in Italia la parola d’ordine è allentare, in Spagna si cerca una via alternativa pur nel rispetto delle regole e dei protocolli. Il concerto, che ha visto la rock band spagnola Love of Lesbian suonare all’arena del Palau Sant Jordi, è stato organizzato con il beneplacito delle autorità sanitarie che hanno testato i partecipanti in tre località sparse di Barcellona.