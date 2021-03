Barbara D’Urso saluto il pubblico: la stoccata finale è una sorpresa (Di lunedì 29 marzo 2021) Si fa luce tra le voci che hanno coinvolto la chiusura anticipata del programma di Barbara D’Urso. Lei lancia una stoccata contro le maldicenze. Live non è la D’Urso ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 marzo 2021) Si fa luce tra le voci che hanno coinvolto la chiusura anticipata del programma di. Lei lancia unacontro le maldicenze. Live non è laha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

SalvoGambuzza : In pratica ormai Giletti è il Barbara D’Urso dei vaccini. Cosa non si farebbe per un po’ di share. #NonelArena - Iamdavide28 : @LiveNoneladUrso @carmelitadurso Nella vita io voglio essere regista di barbara d'urso! Ma solo di BdU eh! - FabioTraversa : RT @tvblogit: Live-Non è la D’Urso tornerà in autunno. Barbara D’Urso: “Ci sono e ci sarò sempre” - Pietro_Otto : Cosa ci si può aspettare da un popolo che guarda GF VIP, Barbara D’Urso , Uomini e Donne? E poi l’importante è che… - Sonia9423543609 : Smettetela BARBARA D’urso negativi... ti piace nemica Rosmello bastaaaa... mi preferisco SILVIAAAAAA T. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News